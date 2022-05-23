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МИД России назвал условие для переговоров с Украиной. И ответил Подоляку

Новина українською →
Москва, Понедельник 23 мая 2022 14:25
МИД России назвал условие для переговоров с Украиной. И ответил Подоляку Фото: замминистра иностранных дел России Андрей Руденко (facebook com ValdaiClubRu)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация готова вернуться к мирным переговорам с Украиной. Но как только официальный Киев "проявит конструктивный подход".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Кроме того, он прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который исключил любой мирный договор с потерей территорий.

"Москва ориентируется на официальную реакцию киевских властей", - подчеркнул Руденко.

Примечательно, что украинская сторона рекомендует не принимать во внимание комментарии российского МИДа и лично министра Сергея Лаврова, поскольку тот не участвует в переговорах.

Напомним, накануне Подоляк заявлял, что мирные переговоры с Россией могут возобновиться только тогда, когда ее войска выйдут с украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что мирного договора с РФ может и вовсе не быть и это зависит сразу от нескольких факторов.

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