В МИД России намекнули на возможную дальнейшую агрессию в Украине

Фото: Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Захарова назвала оккупацию Крыма "историческим примером" для Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова намекнула на возможную дальнейшую агрессию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Отвечая на вопрос о реакции на нападения на российские дипломатические миссии в Украине, Захарова заявила, что официально Москва будет делать все для того чтобы оставаться приверженной всем конвенциям о дипломатических сношениях. Она подчеркнула, что российские власти продолжат охранять дипломатические структуры Украины на территории РФ.

"А второй момент относительно того, не было ли мыслей относительно переноса куда-либо этих представительств. Понимаете, наш буквально недавний исторический пример говорил о том, что иногда не нужен перенос, а иногда, так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство Министерства иностранных дел в регионе. Случается и так", - добавила Захарова

Позже Захарова в Facebook отметила, что новость об оккупации Украины якобы была провокацией украинского УНИАН, а также заявила, что агрессии России якобы нет. Она также добавила, что цитата про статус генконсульства в Симферополе относилась к результату политики Запада в отношении Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация не будет ограничивать въезд для украинцев, в том числе из-за военного положения.