У МЗС Росії натякнули на можливу подальшу агресію в Україні

Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Захарова назвала окупацію Криму "історичним прикладом" для України

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова натякнула на можливу подальшу агресію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Відповідаючи на питання про реакцію на напади на російські дипломатичні місії в Україні, Захарова заявила, що офіційно Москва буде робити все для того, щоб залишатися прихильником всіх конвенцій про дипломатичні зносини. Вона підкреслила, що російська влада продовжить охороняти дипломатичні структури України на території РФ.

"А другий момент щодо того, чи не було думок щодо перенесення куди-небудь цих представництв. Розумієте, наш буквально недавній історичний приклад говорив про те, що іноді не потрібно перенесення, а іноді, так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв. Ось у нас, наприклад, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво Міністерства закордонних справ в регіоні. Трапляється й так", - додала Захарова

Пізніше Захарова у Facebook зазначила, що новина про окупацію України нібито була провокацією українського УНІАН, а також заявила, що агресії Росії нібито немає. Вона також додала, що цитата про статус генконсульства в Сімферополі ставилася до результату політики Заходу стосовно України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація не буде обмежувати в'їзд для українців, в тому числі через воєнний стан.