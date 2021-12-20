UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД России о "гарантиях безопасности": ответ США нам нужен срочно

Автор: Илона Свиридова

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации хотят срочного ответа США на свои требования по так называемым "гарантиям безопасности". Также в Москве предполагают, что Вашингтон будет затягивать с реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Москва ждет оперативной реакции Вашингтона на предложения.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - отметил он.

Дипломат также предположил, что США будут намеренно тянуть с ответом и выставлять дополнительные условия.

"Американцы, наверное, будут пытаться обставить это все дополнительными условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах. В общем, будем смотреть", – добавил Рябков.

Напомним, ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва пойдет на военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на "больные точки".

А министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности", которые, в частности, включают отказ Украине во вступлении в альянс.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки