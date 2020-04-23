ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД РФ вернул Украине две ноты протеста

Новости » Политика     23.04.2020 - 23:48
МИД РФ вернул Украине две ноты протеста
Фото: Мария Захарова (mid.ru)

Захарова аргументировала это тем, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты вернули МИД Украины две ноты протеста, которые касались событий в контролируемых Россией украинских регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Москва "не является стороной конфликта на юго-востоке Украины" (то есть на Донбассе, - ред.) и "не осуществляет контроль над территорией Донбасса".

Также представитель российского МИД заявила, что "вопрос принадлежности Крыма закрыт" и что "Крым и Севастополь в 2014 году добровольно воссоединились с Россией".

"Все ноты протеста относительно действий российской власти... будут и впредь возвращаться украинской стороне в связи с отсутствием оснований для их рассмотрения", - сказала Захарова.

Речь идет о двух отправленных нотах протеста - в связи с археологическими раскопками и земляными работами в оккупированном Крыму, а также ноту протеста, в которой Киев требовал от Москвы отчета о мерах, которые принимаются Россией для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета при участии представителей ОРДЛО.

МИД назвал сроки возвращения украинцев из других стран МИД назвал число украинцев, вернувшихся с начала пандемии
Новости Украины МИД Украиныпротест
News
On Top