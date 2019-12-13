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В МИД РФ утверждают, что "Северный поток-2" не является политическим проектом

Новости » Политика     13.12.2019 - 16:58
В МИД РФ утверждают, что "Северный поток-2" не является политическим проектом
Фото: МИД РФ (twitter.com/MID_RF)

В РФ раскритиковали санкции из-за строительства газопровода

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что газопровод "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Он отметил, что усиление санкционного давления из-за "Северного потока - 2" никому не пойдет на пользу. По его словам, риски для завершения "Северного потока - 2" всегда имеются.

"Они могут иметь естественный характер, природный, они могут иметь искусственный, политический характер. Есть те, кто воспринимает "Северный поток" в искаженном виде как политический проект, которым он не является", - сказал замглавы МИД РФ.

Панкин подчеркнул, что "это чисто экономический проект".

"Если будет происходить наращивание санкционного давления, это не на пользу. Но как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы "Северный поток" состоялся", - сказал он.

Ранее правительство Германии призвало Сенат США не утверждать оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

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