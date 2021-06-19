У МЗС РФ різко відреагували на плани України провести саміт Кримської платформи
Фото: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова (kremlin.ru)
У Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували плани України провести саміт Кримської платформи. Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.
"Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше-просто яскравий захід потрібно. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів'я "скільки не говори халва, в роті солодше не стане". Мазохісти", - сказала вона.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа.