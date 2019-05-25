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МИД РФ прокомментировал проигрыш в Трибунале ООН

Новости » Политика    25.05.2019 - 15:28
МИД РФ прокомментировал проигрыш в Трибунале ООН
Фото: здание МИД РФ (wikipedia.org)

В российском МИД заявили о намерении "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать позицию"

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву о распоряжении временных мер по иску Украины. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В МИД РФ заявили: "При подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива".

Отметим, при этом в российском ведомстве не стали комментировать требование Трибунала отпустить военнопленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ, что она не может безнаказано нарушать международное право.

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