ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В МИД РФ назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 15:50
В МИД РФ назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года Фото: замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал условие продолжения транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам транзит будет, если будет спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал перспективы транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Будет спрос, будет и транзит", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, по условиям сделки США и Германии в отношении газопровода "Северный поток-2" немецкая сторона обязуется сделать все для того, чтобы транзит газа через Украину был продлен еще на десять лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
транзит газа
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше