У МЗС РФ назвали умову транзиту газу через Україну після 2024 року

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. За його словами транзит буде, якщо буде попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Буде попит, буде і транзит", - сказав він.

Таким чином дипломат прокоментував перспективи транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Раніше в Кремлі заявили, що Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну був продовжений ще на десять років.