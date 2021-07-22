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У МЗС РФ назвали умову транзиту газу через Україну після 2024 року

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Четвер 22 липня 2021 15:50
У МЗС РФ назвали умову транзиту газу через Україну після 2024 року Фото: заступник Міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко назвав умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року. За його словами транзит буде, якщо буде попит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Таким чином дипломат прокоментував перспективи транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

"Буде попит, буде і транзит", - сказав він.

Раніше в Кремлі заявили, що Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Нагадаємо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну був продовжений ще на десять років.

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