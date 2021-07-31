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МИД РФ направил ноту протеста из-за декоммунизации воинского мемориала "Марсово поле" во Львове

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Суббота 31 июля 2021 13:46
МИД РФ направил ноту протеста из-за декоммунизации воинского мемориала "Марсово поле" во Львове Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Киев. Документ связан с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на воинском мемориале "Марсово поле" во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

Россия требует от украинской стороны "выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов".

"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - говорится в заявлении российских дипломатов.

Напомним, недавно во Львове демонтировали советский Монумент славы. После чего внутри скульптуры обнаружили так называемую "капсулу времени".

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