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МЗС РФ направило ноту протесту через декомунізацію військового меморіалу "Марсове поле" у Львові

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Субота 31 липня 2021 13:46
МЗС РФ направило ноту протесту через декомунізацію військового меморіалу "Марсове поле" у Львові Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ РФ направило ноту протесту до Києва. Документ пов'язаний з планами демонтувати копію радянського ордена Другої світової війни на військовому Меморіалі "Марсове поле" у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

Росія вимагає від української сторони "виконання міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту і збереження військових меморіалів".

"Рішуче засуджуємо взятий українською владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їх подвиг у боротьбі з фашизмом. Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян Перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутій спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу", - йдеться в заяві російських дипломатів.

Нагадаємо, нещодавно у Львові демонтували радянський Монумент Слави. Після чого всередині скульптури виявили так звану "капсулу часу".

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