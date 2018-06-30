МИД решило организационные вопросы вылета украинцев из Туниса

около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из Туниса

Решены организационные вопросы, касающиеся вылета в Украину самолета с туристами, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Посольство оказывает содействие в коммуникации ответственных сторон для урегулирования сложившейся ситуации с украинскими туристами", - говорится в сообщении дипломата.

Отметим, около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

Вирішено організаційно-дозвільні питання щодо вильоту літака з Тунісу до України, яким повернеться частина українських туристів. Посольство сприяє в комунікації відповідальних сторін задля врегулювання ситуації, що склалася з українськими туристами. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 29, 2018

Напомним, МИУ вводит рынок с элементами госурегиулирования и контроля. Минэкономразвития заберет лицензии у недобросовестных операторов.