Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МЗС вирішило організаційні питання вильоту українців з Тунісу

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 02:32
Ілюстративне фото: пасажири рейсу (Наталія Витвитская)
Ілюстративне фото: пасажири рейсу (Наталія Витвитская)

Близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з Тунісу

Вирішені організаційні питання, що стосуються вильоту в Україну літака з туристами, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

"Посольство сприяє комунікації відповідальних сторін для врегулювання ситуації з українськими туристами", - йдеться в повідомленні дипломата.

Зазначимо, близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір в Тунісі.

За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян додому. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 7:35 28 червня, привезли в готель в місті Сус.

Нагадаємо, МІУ вводить ринок з елементами госурегулювання і контролю. Мінекономрозвитку забере ліцензії у недобросовісних операторів.

Набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою МЗС відкриває в Одесі інформаційний офіс для моряків
Теги публікації: МЗС, туристы, авиа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся