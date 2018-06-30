МЗС вирішило організаційні питання вильоту українців з Тунісу

Близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з Тунісу

Вирішені організаційні питання, що стосуються вильоту в Україну літака з туристами, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

"Посольство сприяє комунікації відповідальних сторін для врегулювання ситуації з українськими туристами", - йдеться в повідомленні дипломата.

Зазначимо, близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір в Тунісі.

За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян додому. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 7:35 28 червня, привезли в готель в місті Сус.

Вирішено організаційно-дозвільні питання щодо вильоту літака з Тунісу до України, яким повернеться частина українських туристів. Посольство сприяє в комунікації відповідальних сторін задля врегулювання ситуації, що склалася з українськими туристами. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 29, 2018

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