МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Афганистан

МИД призывает украинцев покинуть территорию Афганистана

Министерство иностранных дел Украины (МИД) рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Исламскую Республику Афганистан (ИРА) в связи с высоким уровнем террористической угрозы. Об этом сообщили в консульской службе МИД.

Украинцам рекомендуют не посещать Афганистан без необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью в стране. Если же поездка в республику является необходимой, граждан призывают сообщать украинское посольство о пребывании в Афганистане.

"Призываем информировать посольство Украины в Республике Таджикистан (по совместительству в ИРА) о деталях поездки: цель, место, дата и время прибытия и отбытия, адрес места жительства, номер контактного телефона в Украине и ИРА, электронный адрес", - говорится в сообщении.

Для тех граждан, которые уже находятся в Афганистане, МИД рекомендует не посещать места большого скопления людей и популярные среди иностранных граждан объекты. Также желательно не пользоваться общественным транспортом и немедленно покинуть страну в случае такой возможности.

Рекомендуется также загрузить на телефон специальное приложение для регистрации украинских граждан при путешествиях "ДРУГ" - добровольная регистрация украинских граждан. Благодаря этому инструменту украинцам легче ориентироваться за рубежом, особенно в кризисных ситуациях.

"Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с вами или с лицом, которое вы отметили в анкете", - добавили в МИД.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 3 августа 3018, в восточном Афганистане в результате теракта погибли 25 человек, еще 23 получили ранения.