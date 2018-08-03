В Афганистане боевики атаковали мечеть, 25 погибших

Новости Происшествия 03.08.2018 - 14:28
Иллюстративное фото (flickr.com/jerry_lake)
Иллюстративное фото (flickr.com/jerry_lake)

Еще 23 человека получили ранения

В восточном Афганистане в результате теракта погибли 25 человек, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает AP.

По данным Reuters, два террориста-смертника подорвались в шиитской мечети. Всего в мечети находились 60 человек. Происшествие произошло, в городе Гардез в провинции Пактия.

Согобщается, что количество погибших и раненых может увеличиться.

В Афганистане боевики атаковали мечеть, 25 погибших

Напомним, 31 июля в городе Джалалабад боевики атаковали правительственное здание, взяв десятки людей в заложники. По словам очевидцев, нападение началось с того, что к зданию подьехал черный автомобиль, из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя у ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим. Через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.

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