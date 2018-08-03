МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Афганістан

МЗС закликає українців покинути територію Афганістану

Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Афганістан (ІРА) у зв'язку із високим рівнем терористичної загрози. Про це повідомили у консульській службі МЗС.

Українцям рекомендують не відвідувати Афганістан без нагальної потреби до моменту стабілізації безпекової ситуації в країні. Якщо ж поїздка до республіки є необхідною, громадян закликають повідомляти українське посольство про перебування в Афганістані.

"Закликаємо інформувати посольство України в Республіці Таджикистан (за сумісництвом в ІРА) про деталі поїздки: мета, місце, дата та час прибуття і відбуття, адреса місця проживання, номери контактних телефонів в Україні та ІРА, електронна адреса", - зазначено у повідомленні.

Для тих громадян, котрі вже перебувають в Афганістані, МЗС рекомендує не відвідувати місця великого скупчення людей та популярні серед іноземних громадян об'єкти. Також бажано не користуватися громадським транспортом та негайно залишити країну у разі такої нагоди.

Рекомендовано також завантажити на телефон спеціальний додаток для реєстрації українських громадян при подорожах "ДРУГ" - Добровільна реєстрація українських громадян. Завдяки цьому інструменту українцям легше орієнтуватися за кордоном, особливо у кризових ситуаціях.

"Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з вами або з особою, яку ви зазначили в анкеті", - додали в МЗС.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 3 серпня 3018 року, у східному Афганістані в результаті теракту загинули 25 людей, ще 23 отримали поранення.