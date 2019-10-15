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МЗС розробляє законопроект про надання подвійного громадянства

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 16:37
МЗС розробляє законопроект про надання подвійного громадянства
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Подвійне громадянство можуть почати видавати етнічним українцям за кордоном

У Кабінеті міністрів України є кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства, а Міністерство закордонних справ (МЗС) зараз працює над створенням відповідного законопроекту. Про це розповів віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на брифінгу.

За словами Кулеби, влада нарешті "дозріла", щоб працювати над цим питанням.

"У нас в уряді є кілька підходів до того, як повинна бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли для того, щоб працювати над цим питанням. Ми починали з того, що це питання сприймався як щось космічне і нереалізоване. А зараз ми вже обговорюємо конкретний законопроект", - зазначив він.

Віце-прем'єр зазначив, що юридичний статус закордонного українця не наповнений достатнім вмістом, а дана ініціатива дозволить мільйонам людей зберегти зв'язок з Україною.

"Так склалося, що мільйони людей виїхали. І ми повинні зберегти їх зв'язок з Україною. І паспорт, громадянство - одна з таких сполучних ланок. Я радий, що є еволюція в цьому питанні. І сподіваюся, що воно буде підтримане суспільством, тому що заборона на подвійне громадянство була створений в одному контексті, а зараз контекст зовсім інший", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах.

Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

РБК-Україна також повідомляло, що у Німеччині планують заборонити подвійне громадянство.

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