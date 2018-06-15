У МЗС розповіли, коли може відбутися наступний саміт "нормандської четвірки"

Зустріч у "нормандському форматі" очікується, але не у найближчій перспективі

Зустріч держав "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) відбудеться тоді, коли будуть напрацьовані домовленості для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца у п'ятницю, 15 червня, під час спілкування із журналістами.

За її словами, зустріч у "нормандському форматі" очікується, але "не у найближчій перспективі".

"Безперечно, саміт глав держав "нормандської четвірки" очікується, але не в найближчій перспективі, тому що потрібен результат. Саміт заради саміту не потрібен", - сказала Беца.

Як розповіла речник МЗС, Україні потрібна реальна безпека на Донбасі, звільнення політичних в'язнів і розгортання миротворчої місії ООН, яка сприятиме врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Якщо будуть результати і буде вже що винести на рівень саміту - ми обов'язково винесемо", - додала Беца.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що у "нормандському форматі" немає консенсусу щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.