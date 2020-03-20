В МИД рассказали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ

Европейский союз разрешил въезд на территорию государств-членов блока украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в Facebook.

По его словам, попасть в страны Евросоюза также смогут украинцы, которые имеют действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве блока.

"ЕС принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любой стране ЕС", - сообщил дипломат.

Он также отметил, что такое решение ЕС принял в связи с карантинными ограничения, которые Украина ввела с целью сдерживания коронавируса.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Европейский союз закрыл границы блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

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