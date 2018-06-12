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Украина сегодня подает в суд ООН меморандум о финансировании Россией терроризма

НовостиПолитика    12.06.2018 - 12:49
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина подаст меморандум о финансировании РФ терроризма и расовой дискриминации

Украина сегодня, 12 июня, подает в Международный суд ООН меморандум о финансировании терроризма со стороны Российской Федерации. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - отметил Климкин.

 

В то же время президент Украины Петр Порошенко назвал символичным тот факт, что суд ООН определил дату подачи меморандума в отношении РФ именно 12 июня - в День России. Отметим, меморандум касается дела Украины против РФ о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Представление меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ несет ответственность. Весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма", - добавил Порошенко.

По его словам, Международный суд ООН предоставит надлежащую оценку действиям РФ в Украине.

 

ПП: Дуже символічно, що Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі Меморандуму у справі...

Опубліковано Петром Порошенком 12 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Российскую Федерацию выплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма.

 

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Теги публикации: ООН, Российская Федерация, Украина, Гаага  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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