У МЗС розповіли, з яких країн можна повернутися в Україну автомобілем

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повернутися в Україну можна транзитними коридорами

Після рішення президента Володимира Зеленського про закриття українських кордонів для всіх, потрапити до України можна лише автомобілем та через певні пункти пропуску. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у своєму Telegram-каналі з інформацією щодо коронавірусу.

Так, з Німеччини, Чехії та Австрії українці зможуть повернутися додому транзитним коридором через Австрію та Угорщину:

транзит з Німеччини можливий трасою А1 Мюнхен-Зальцбург, що працює з 17:00 до 01:00;

можливий трасою А1 Мюнхен-Зальцбург, що працює з 17:00 до 01:00; повернення з Австрії можливе трасою А1, яка працює з 17:00 до 01:00;

можливе трасою А1, яка працює з 17:00 до 01:00; до Угорщини можна потрапити через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом. Транзитний коридор працює з 21:00 до 5:00;

можна потрапити через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом. Транзитний коридор працює з 21:00 до 5:00; в'їзд до України тільки через пункт пропуску "Чоп-Захонь".

Громадяни, які повертаються з Білорусі, Росії, Словаччини, Румунії та Польщі зможуть потрапити в Україну тільки через пункти пропуску, які числяться відкритими на спеціальній мапі Державної митної служби. З Литви та Латвії повернутися в Україну можна лише через Білорусь.

Крім того, українці, які перебувають в Сербії, можуть повернутися додому транзитом через Румунію. Для цього необхідно звернутися в українське посольство в Румунії, яке надасть румунському МЗС офіційний перелік осіб для здійснення транзиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку введення карантину в Україну повернулися понад 100 тисяч українських громадян. Ще понад 100 українців перебувають на карантині за кордоном через підозру на коронавірус.