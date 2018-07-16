В МИД рассказали, что делать при попадании в чрезвычайную ситуацию за рубежом

При попадании в ЧП за рубежом, украинцам сразу необходимо обратиться к консулу

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины рассказали, что делать при попадании в чрезвычайное происшествие за рубежом. Соответствующие рекомендации размещены на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Как отмечается, при попадании в чрезвычайную ситуацию, украинцам сразу необходимо обратиться к консулу.

Так, в МИД отмечают, что в случае задержания или ареста, или в случае любого ограничения свободы сразу нужно обратиться в посольство или консульства Украины. Это же касается и любой другой ЧС, будь-то стихийное бедствие, общественные беспорядки или авария. Украинцам рекомендуют напрямую обращаться в дипведомства Украины или же требовать встречи с консулом через компетентные органы страны пребывания.

В частности, в случае ареста консулу нужно сообщить свое имя, кто задержал, причины ареста, место пребывания, о наличии переводчика и адвоката, любые жалобы на действия правоохранителей. В свою очередь, консул поможет найти адвоката, будет мониторить условия содержания, при необходимости совершит нотариальные действия и будет следить за рассмотрением дела. Вместе с тем, отмечается, что консул не может выступать адвокатом.

Кроме того, отмечается, что в случае, когда стало известно о смерти родственника/знакомого, который является гражданином Украины, за рубежом, об этом также нужно проинформировать консула. В частности, нужно указать имя умершего, место и дату смерти, дату рождения, источник информации, а также контактные данные лица, которое сообщает о погибшем. В этом случае консул поможет выяснить обстоятельства дела, стоимость ритуальных услуг, порядок погребения, и тому подобное.

Кроме того, в МИД советуют использовать систему "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан) при поездках за границу.

Украинцам в мире: если вы попали в чрезвычайную ситуацию, сообщите консулу – он окажет вам помощь. Если во время... Опубликовано Департамент консульской службы МИД Украины Понедельник, 16 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в МИД призвали пострадавших от задержек авиарейсов подавать на туроператоров иски.