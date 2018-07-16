У МЗС розповіли, що робити при потраплянні у надзвичайну подію за кордоном

При потраплянні в НС за кордоном, українцям одразу необхідно звернутися до консула

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України розповіли, що робити при потраплянні у надзвичайну подію за кордоном. Відповідні рекомендації розміщено на сторінці Департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

Як зазначається, при потраплянні в надзвичайну ситуацію, українцям одразу необхідно звернутися до консула.

Так, у МЗС зазначають, що у разі затримання чи арешту, або в разі будь-якого обмеження свободи одразу потрібно звернутися до посольства чи консульства України. Це ж стосується і бідь-якої іншої НС, будь-то стихійне лихо, громадські заворушення чи аварія. Українцям рекомендують напряму звертатися до дипвідомств України або ж вимагати зустрічі з консулом через компетентні органи країни перебування.

Зокрема, у випадку арешту консулу потрібно повідомити своє ім’я, хто затримав, причини арешту, місце перебування, про наявність перекладача та адвоката, будь-які скарги на дії правоохоронців. У свою чергу, консул допоможе знайти адвоката, моніторитиме умови утримання, за потреби вчинить нотаріальні дії та стежитиме за розглядом справи. Разом з тим, наголошується, що консул не може виступати адвокатом.

Крім того, зазначається, що у разі, коли стало відомо про смерть родича/знайомого, який є громадянином України, за кордоном, про це також потрібно поінформувати консула. Зокрема, потрібно вказати ім'я померлого, місце та дату смерті, дату народження, джерело інформації, а також контактні відомості особи, яка повідомляє про загиблого. У цьому випадку консул допоможе з'ясувати обставини справи, вартість ритуальних послуг, порядок поховання, тощо.

Крім того, у МЗС радять використовувати систему "ДРУГ" (Добровільна реєстрація українських громадян) при подорожах за кордон.

Українцям у світі: якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, повідомте консулу – він надасть вам допомогу. Якщо під час... Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України Понеділок, 16 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС закликали постраждалих від затримок авіарейсів подавати на туроператорів позови.