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МЗС розраховує на розуміння держав-партнерів, чиї паломники їдуть в Україну

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 16:49
МЗС розраховує на розуміння держав-партнерів, чиї паломники їдуть в Україну
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Попри складну епідемічну ситуацію у світі, Україна дбає про забезпечення релігійних свобод громадян. Україна розраховує на розуміння та підтримку міжнародних партнерів, чиї громадяни здійснюють паломництво в Умань.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін під час зустрічі з представниками Ізраїлю, США, Британії, Франції, Бельгії та Угорщини.

В ході зустрічі Єнін пообіцяв, що українська сторона забезпечить повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування хасидів-паломників та максимальну безпеку всіх громадян в умовах пандемії.

"МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу", - наголосив він.

Нагадаємо, на час святкування юдейського свята Рош га-Шана в Умані посилять карантинні обмеження.

Крім того, у місцях паломництва хасидів в Умані з 10 вересня встановлять спеціальні карантинні пункти.

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