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МИД работает над открытием границ ЕС для украинцев в ближайшие недели

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 12:29
МИД работает над открытием границ ЕС для украинцев в ближайшие недели Фото: Украина хочет уже через две недели попасть в зеленый список ЕС (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел работает над включением Украины в список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в Евросоюз. Украинская сторона надеется, что это удастся сделать уже через две недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, каждые две недели ЕС пересматривает перечень третьих стран для свободного въезда на свою территорию. Рекомендации формируются на основании четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности наличия более опасных штаммов.

Показатели в Украине, когда Еврокомиссия проводила нынешний пересмотр, еще превышали норму.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией нормы, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего просмотра", - отметил Николенко.

Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязательной, и страны-участницы ЕС самостоятельно принимают окончательные решения. Поэтому МИД работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев и признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз запустил цифровые COVID-сертификаты и опубликовал ответы на главные вопросы.

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