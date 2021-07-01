МИД работает над открытием границ ЕС для украинцев в ближайшие недели

Министерство иностранных дел работает над включением Украины в список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в Евросоюз . Украинская сторона надеется, что это удастся сделать уже через две недели.

По его словам, каждые две недели ЕС пересматривает перечень третьих стран для свободного въезда на свою территорию. Рекомендации формируются на основании четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности наличия более опасных штаммов.

Показатели в Украине, когда Еврокомиссия проводила нынешний пересмотр, еще превышали норму.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией нормы, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего просмотра", - отметил Николенко.

Он добавил, что рекомендация Еврокомиссии не является юридически обязательной, и страны-участницы ЕС самостоятельно принимают окончательные решения. Поэтому МИД работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев и признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов.