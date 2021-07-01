МЗС працює над відкриттям кордонів ЄС для українців у найближчі тижні

Міністерство закордонних справ працює над включенням України до список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до Євросоюзу . Українська сторона сподівається, що це вдасться зробити вже через два тижні.

За його словами, кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію. Рекомендації формуються на підставі чотирьох факторів: коефіцієнта повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис.населення за 14 днів, кількості тестів за 7 днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності більш небезпечних штамів.

Показники в Україні, коли Єврокомісія проводила нинішній перегляд, ще перевищували норму.

"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України в даний перелік під час його подальшого перегляду", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що рекомендація Єврокомісії не є юридично обов'язковою, і країни-учасниці ЄС самостійно приймають остаточні рішення. Тому МЗС працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців та визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів.