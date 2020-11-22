МИД проверяет возможную продажу брусчатки из крымского Херсонеса

МИД Украины начало изучать ситуацию относительно возможной продажи брусчатки из музея-заповедника Херсонес Таврический, находящийся в оккупированном Крыму, на сайте Аvito. Соответствующее объявление было на сайте, но его убрали.

Об этом сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел.

В случае подтверждения факта продажи брусчатки, Украина обратится к международным партнерам.

"Сетью распространяется инфо, что брусчатка из Херсонеса Таврического (в 2013 Херсонес Таврический и его хора (сельскохозяйственная округа) были включены в список Мирового наследия ЮНЕСКО) выставлена на продажу и якобы на нее уже есть московский заказчик", - отметила Джапарова.

По информации Радио Свобода, 18 ноября на сайте Аvito появилось объявление от имени компании "Грунт опт.рф" о продаже более 1000 квадратных метров плитки, якобы демонтированной "с места крещения князя Владимира".

В то же время администрация музея-заповедника назвала это объявление "провокацией", заявив, что речь идет об "обычном товаре, который отношения к музея-заповеднику не имеет".

Впоследствии "Грунт опт.рф" извинился за размещение этого объявления.

Напомним, в 2016 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не признала, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится под ответственностью России.