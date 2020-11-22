МЗС перевіряє можливий продаж бруківки з кримського Херсонесу

МЗС України почало вивчати ситуацію щодо можливого продажу бруківки з музею-заповідника Херсонес Таврійський, що знаходиться в окупованому Криму, на сайті Аvito. Відповідне оголошення було на сайті, проте його прибрали.

Про це повідомила Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ.

В разі підтвердження факту продажу бруківки, Україна звернеться до міжнародних партнерів.

"Мережею шириться інфо, що бруківка з Херсонесу Таврійського (в 2013 Херсонес Таврійський і його хора (сільськогосподарська округа) були включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО) виставлена на продаж та буцімто на неї вже є московський замовник", - зазначила Джапарова.

За інформацією Радіо Свобода, 18 листопада на сайті Аvito з’явилося оголошення від імені компанії "Грунт опт.рф" про продаж понад 1000 квадратних метрів плитки, нібито демонтованої "з місця хрещення князя Володимира".

Водночас адміністрація музею-заповідника назвала це оголошення "провокацією", заявивши, що йдеться про "звичайний товар, який стосунку до музею-заповідника не має".

Згодом "Грунт опт.рф" вибачився за розміщення цього оголошення.

Нагадаємо, в 2016 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури не визнала, що музей-заповідник "Херсонес Таврійський" перебуває під відповідальністю Росії.