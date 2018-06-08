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МЗС перевіряє інформації щодо можливої загибелі українських туристів у Грузії

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 16:41
Ілюстративне фото: рафтинг (flickr.com Alan Chow)
Ілюстративне фото: рафтинг (flickr.com Alan Chow)

У МВС Грузії повідомили, що серед загиблих троє іноземних туристів, імовірно слов'яни

В автономній області Аджарія (Грузія) під час рафтингу гірською річкою загинули четверо людей, троє з них можуть бути громадянами України. Міністерство закордонних справ (МЗС) України перевіряє дану інформацію, повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"МЗС України оперативно перевіряє інформацію щодо ймовірної загибелі українських туристів в горах Грузії", - написала Беца у Twitter.

Зазначимо, як повідомляло грузинське видання Newsgeorgia, четверо рафтерів, в тому числі троє іноземних туристів, загинули під час спуску річкою Чорох у високогірній Аджарії. У човні знаходилися шестеро людей. За попередньою інформацією, човен перекинувся, і всі вони виявилися в гірській річці.

На місці працювали рятувальники. Відразу по прибуттю вони виявили тіла трьох загиблих, а трохи пізніше - тіло ще однієї людини. У МВС Грузії повідомили, що серед загиблих троє іноземних туристів, імовірно слов'яни. За непідтвердженою інформацією, вони можуть бути громадянами України. Один із загиблих - грузин.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності", що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що на Кіпрі в місті Айя-Напа загинув український турист.

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Теги публікації: Грузія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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