МИД против денонсации Харьковских соглашений: они подтверждают нарушения со стороны РФ

В МИД отметили, что Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании Черноморского флота на территории Украины в марте 2014 года. Это было сделано, чтобы избежать ответственности за захват Крыма.

"Украина не признала эту денонсации. Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова", - заявил Николенко.

Он добавил, что соглашение фиксирует временный характер базирования черноморского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, а также обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Не забываем, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков", - пояснил Николенко.

В МИД заявили, что совершив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - заявили в министерстве.