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МИД просит надавить на Россию для освобождения гражданских журналистов в Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала мировое сообщество усилить давление на Россию для освобождения девятерых крымских гражданских журналистов. Такой призыв она сделала на встрече министров стран-членов Коалиции за свободу СМИ.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Как пояснила дипломат, жители оккупированного полуострова, после вытеснения оккупационными "властями" из него независимых СМИ, были вынуждены самостоятельно выполнять функцию медиа для освещения настоящей ситуации в Крыму.

"Девять гражданских журналистов-крымских татар в настоящее время находятся за решеткой: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов", - рассказала она.

Кроме того, Джапарова пригласила международных партнеров поддержать украинскую инициативу по созданию в Киеве штаб-квартиры международного офиса противодействия дезинформации.

Напомним, правозащитники опубликовали список политзаключенных, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму. Список насчитывает более сотни имен.

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