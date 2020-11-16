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МЗС просить натиснути на Росію для звільнення громадянських журналістів в Криму

Автор: Дмитро Левицький

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала світову спільноту посилити тиск на Росію для звільнення дев'ятьох кримських громадянських журналістів. Такий заклик вона зробила на зустрічі міністрів країн-членів Коаліції за свободу ЗМІ.

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Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Як пояснила дипломат, мешканці окупованого півострову, після витіснення окупаційною "владою" з нього незалежних ЗМІ, були змушені самостійно виконувати функцію медіа для висвітлення справжньої ситуації в Криму.

"Дев’ять громадянських журналістів-кримських татар нині знаходяться за ґратами: Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов", - розповіла вона.

Крім того, Джапарова запросила міжнародних партнерів підтримати українську ініціативу щодо створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу протидії дезінформації.

Нагадаємо, правозахисники опублікували список політв'язнів, яких незаконно утримують в окупованому Криму. Список нараховує понад сотню імен.

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