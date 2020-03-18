В МИД прокомментировали визит Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа.

Дипломаты сообщили, что сегодняшний визит Путина в украинский Крым, как и все предыдущие, был не согласован с Украиной.

"Украина считает этот визит... грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что статус Крыма как украинской территории закреплен в Конституции, признан международным сообществом, и никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров этого не изменят.

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом Путина в Крым.

Напомним, российский президент пробудет в Крыму 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям так называемого Крымского моста.

Как сообщало РБК-Украина, волонтерское сообщество InformNapalm обнародовало доказательства участия крейсера "Москва" Черноморского флота Российской Федерации в аннексии украинского Крыма.