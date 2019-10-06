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В МИД призвали воздержаться от поездок в Ирак

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 10:52
В МИД призвали воздержаться от поездок в Ирак
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Также в ведомстве призвали украинцев покинуть территорию Ирака

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Ирак в связи с антиправительственными акциями протеста в Багдаде и других городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консульскую службу ведомства.

Как сообщается, в связи с тем, что правоохранительные органы Ирака не могут обеспечить надлежащую защиту иностранцев на территории страны, а также из-за ухудшения ситуации с безопасностю гражданам Украины рекомендуют покинуть Ирак и воздержаться от поездок в страну.

"Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без крайней необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", - говорится в заявлении.

Кроме того, гражданам, которые не могут покинуть страну, рекомендуют не покидать жилье и отслеживать сообщения украинских и местных СМИ о развитии ситуации в Ираке.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель ООН в Ираке призвала демонстрантов и власти воздержаться от насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах страны. В ООН выразили обеспокоенность большим количеством погибших.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 5 октября в Ираке во время антиправительственных протестов погибли почти 100 человек. Среди жертв как протестующие, так и правоохранители. Минимум 4 тыс. человек получили ранения в ходе акций протеста.

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