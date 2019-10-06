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У МЗС закликали утриматися від поїздок в Ірак

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 10:52
У МЗС закликали утриматися від поїздок в Ірак
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Також у відомстві закликали українців покинути територію Іраку

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Іраку у зв'язку з антиурядовими акціями протесту в Багдаді та інших містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консульську службу відомства.

Як повідомляється, у зв'язку з тим, що правоохоронні органи Іраку не неможуть забезпечити належний захист іноземців на території країни, а також через погіршення безпекової ситуації громадянам України рекомендують покинути Ірак та відмовитися від поїздок до нього.

"Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без нагальної необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, залишити її територію", - йдеться в заяві.

Крім того, громадянам, які не можуть покинути країну, рекомендують не залишати житло та відстежувати повідомлення українських та місцевих ЗМІ про розвиток ситуації в Іраку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в представник ООН в Іраку закликала демонстрантів та владу утриматися від насильства під час акцій протесту в Багдаді та інших містах країни. В ООН висловили занепокоєння великою кількістю загиблих.

Також РБК-Україна писало, що станом на 5 жовтня в Іраку під час антиурядових протестів загинули майже 100 осіб. Серед жертв як протестувальники, так і правоохоронці. Щонайменше 4 тис. осіб отримали поранення в ході акцій протесту.

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