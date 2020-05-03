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В МИД призвали усилить давление на РФ для освобождения крымских журналистов

Новости » Политика     03.05.2020 - 16:01
В МИД призвали усилить давление на РФ для освобождения крымских журналистов
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

За 6 лет оккупации в Крыму из 3 тысяч СМИ разрешили деятельность лишь 232

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымско-татарских политзаключенных журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что на данный момент в Крыму российские власти удерживают журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, а также правозащитника Сервера Мустафаева.

"Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерации во временно оккупированном Крыму", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что за 6 лет оккупации в Крыму из 3 тысяч СМИ переаттестацию прошли лишь 232 медиа.

"Россия фактически лишила населения возможности услышать альтернативное мнение, блокируя сигналы украинских радиостанций и доступы к онлайн изданий. Российские пропагандистские медиа не только захватили информационное пространство Крыма, но и распространяют язык нетерпимости, создавая с Украинской и крымских татар образ врага", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексованном Крыму зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и блогеров за шесть лет оккупации со стороны российской власти и силовых структур.

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