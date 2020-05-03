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У МЗС закликали посилити тиск на РФ для звільнення кримських журналістів

Новини » Політика     03.05.2020 - 16:01
У МЗС закликали посилити тиск на РФ для звільнення кримських журналістів
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

За 6 років окупації в Криму з 3 тисяч ЗМІ дозволили діяльність лише 232

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на владу Росії для звільнення кримсько-татарських політв'язнів журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Повідомляється, що на даний момент в Криму російська влада утримує журналістів Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Нарімана Мемединова, а також правозахисника Сервера Мустафаєва.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до рішучих дій проти знищення свободи слова і грубого порушення прав людини Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму", - повідомили в МЗС.

Також наголошується, що за 6 років окупації в Криму з 3 тисяч ЗМІ пройшли переатестацію лише 232 медіа.

"Росія фактично позбавила населення можливості почути альтернативну думку, блокуючи сигнали українських радіостанцій і доступи до онлайн видань. Російські пропагандистські медіа не тільки захопили інформаційний простір Криму, але й поширюють мова нетерпимості, створюючи з Української та кримських татар образ ворога", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в аннексованном Криму зафіксували більше 300 випадків переслідування журналістів і блогерів за шість років окупації з боку російської влади і силових структур.

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