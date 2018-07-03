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У МЗС закликали реєструватися в програмі, яка полегшить туристам зв'язок з консулом

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 11:41
Ілюстративне фото: МЗС України (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС закликали зареєструватися в програмі ОДИН

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України у зв'язку з транспортним колапсом авіакомпаній закликали реєструватися в програмі, яка допоможе швидше встановити зв'язок з консулом. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Після тривалого очікування в аеропортах або готелях українські туристи повертаються з Тунісу. Але не повториться подібна ситуація?! Запрошуємо зареєструватися в програмі ДРУГ. Це полегшить вашу комунікацію з консулом", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським туристам, які з 27 червня 2018 року, не можуть вилетіти з Тунісу компенсують витрати на додаткове проживання. Як наголошується, в даний час всі українські туристи розміщені в готелях Тунісу. 2 липня 2018 року, о 13:20 за київським часом перший з 5 запланованих літаків зі 172 українськими туристами вилетів з Тунісу. Очікується, що літак прибуде в аеропорт "Жуляни" о 17:00.

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Теги публікації: МЗС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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