У МЗС закликали реєструватися в програмі, яка полегшить туристам зв'язок з консулом

У МЗС закликали зареєструватися в програмі ОДИН

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України у зв'язку з транспортним колапсом авіакомпаній закликали реєструватися в програмі, яка допоможе швидше встановити зв'язок з консулом. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у своєму Twitter.

"Після тривалого очікування в аеропортах або готелях українські туристи повертаються з Тунісу. Але не повториться подібна ситуація?! Запрошуємо зареєструватися в програмі ДРУГ. Це полегшить вашу комунікацію з консулом", - повідомив він.

Після тривалого очікування в аеропортах чи готелях українські туристи повертаються з Тунісу. Та чи не повториться подібна ситуація?! Запрошуємо реєструватися в програмі #ДРУГ. Це полегшить вашу комунікацію з консулом. https://t.co/UicWHf3KDu pic.twitter.com/wnEcH37HVt — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 3, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським туристам, які з 27 червня 2018 року, не можуть вилетіти з Тунісу компенсують витрати на додаткове проживання. Як наголошується, в даний час всі українські туристи розміщені в готелях Тунісу. 2 липня 2018 року, о 13:20 за київським часом перший з 5 запланованих літаків зі 172 українськими туристами вилетів з Тунісу. Очікується, що літак прибуде в аеропорт "Жуляни" о 17:00.