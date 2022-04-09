МИД призвал международные организации помочь вернуть украинцев, которых депортировала РФ

"Идет полномасштабная военная агрессия Российской Федерации против Украины, в ходе которой государство-агрессор совершает действия, которые не могут быть интерпретированы иначе, как грубые нарушения международных норм и стандартов соблюдения прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что на глазах всего мира еще до 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска под предлогом "эвакуации"

"(Они - ред.) начали вывоз тысяч граждан Украины, которых в сталинских традициях размещают в лагерях с перспективой перемещения в отдаленных депрессивных регионов России. При этом возможности коммуникации с нашими согражданами максимально ограничиваются", - отметили в МИД.

Там подчеркнули, что насильное перемещение населения или депортация оккупационными властями РФ граждан Украины является грубым нарушением прав человека, а также военным преступлением в смысле Римского устава Международного уголовного суда.

Кроме того в соответствии со ст. 49 Женевской конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ст. 85 Дополнительного протокола (И) к Конвенции от 1977 года, запрещено, не зависимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц из оккупированной территории на территорию оккупационной государства.

"Украина призывает Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, Генерального секретаря Международной организации по миграции и президента Международного Комитета Красного Креста и других соответствующих международных структур и организаций безотлагательно содействовать скорейшему вывозу украинских граждан с территории государства-агрессора и их размещению на территории, которая контролируется украинской властью или на территориях демократических государств развернули мощные программы поддержки украинских беженцев", - призвали в МИД.

Напомним, недавно стало известно, что российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя.

Из них враг похитил 17 детей, которые были на лечении в одном из медучреждений города.

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