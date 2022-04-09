МЗС закликало міжнародні організації посприяти поверненню українців, яких депортувала РФ

"Триває повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України, у ході якої держава-агресор вчиняє дії, що не можуть бути інтерпретовані інакше, як грубі порушення міжнародних норм та стандартів дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що на очах всього світу ще до 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська під приводом "евакуації"

"(Вони - ред.) почали вивезення тисяч громадян України, яких у сталінських традиціях розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії. При цьому можливості комунікації з нашими співгромадянами максимально обмежуються", - наголосили в МЗС.

Там підкреслили, що насильницьке переміщення населення або депортація окупаційною владою РФ громадян України є грубим порушенням прав людини, а також воєнним злочином у розумінні Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Крім того відповідно до ст. 49 Женевської конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу (І) до Конвенції від 1977 року, заборонено, не залежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію окупаційної держави.

"Україна закликає Верховного комісара ООН з питань біженців, Генерального секретаря Міжнародної організації з міграції та президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших відповідних міжнародних структур та організацій невідкладно сприяти якнайшвидшому вивезенню українських громадян з території держави-агресора та їх розміщенню на території, що контролюється українською владою або на територіях демократичних держав, що розгорнули потужні програми підтримки українських біженців", - закликали в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя.

З них ворог викрав 17 дітей, які були на лікуванні в одному з медзакладів міста.

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