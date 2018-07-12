В МИД приветствовали подписание декларации мира между Эфиопией и Эритреей

Подписание декларации открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) приветствовали подписание декларации о мире и дружбы между Эфиопией и Эритреей. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Как сообщается, декларация открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта и нормализации отношений между соседними государствами.

"Это важное решение лидеров Эфиопии и Эритреи начинает новый этап в развитии более тесных политических, экономических и социальных связей в интересах народов обоих государств, а также послужит стимулом для дальнейшего обеспечения безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога", - говорится в сообщении.

МИД приветствует подписание исторической Совместной декларации относительно мира и дружбы между Эфиопией и Эритреей, которая открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта и нормализации отношений между соседними государствами.



Комментарий #МИД https://t.co/cz3dXsgSAn pic.twitter.com/AQJRniaTdD — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 11, 2018

Напомним, Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о заключении мира. Также стороны заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в частности, в экономической и социальной.

Отметим, конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продолжался до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Вместе с тем, мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий.