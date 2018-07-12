В МИД приветствовали подписание декларации мира между Эфиопией и Эритреей

Новости Политика 12.07.2018 - 01:39
Фото: МИД (РБК-Украина)
Фото: МИД (РБК-Украина)

Подписание декларации открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) приветствовали подписание декларации о мире и дружбы между Эфиопией и Эритреей. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Как сообщается, декларация открывает путь к окончанию 20-летнего конфликта и нормализации отношений между соседними государствами.

"Это важное решение лидеров Эфиопии и Эритреи начинает новый этап в развитии более тесных политических, экономических и социальных связей в интересах народов обоих государств, а также послужит стимулом для дальнейшего обеспечения безопасности и стабильности в регионе Африканского Рога", - говорится в сообщении.

Напомним, Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о заключении мира. Также стороны заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в частности, в экономической и социальной.

Отметим, конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продолжался до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Вместе с тем, мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий.

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Теги:  МИД Украины,  договор,  Эфиопия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС