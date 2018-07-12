В МЗС привітали підписання декларації миру між Ефіопією і Еритреєю

Підписання декларації відкриває шлях до закінчення 20-річного конфлікту

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) привітали підписання декларації щодо миру та дружби між Ефіопією і Еритреєю. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Як повідомляється, декларація відкриває шлях до закінчення 20-річного конфлікту та нормалізації відносин між сусідніми державами.

"Це важливе рішення лідерів Ефіопії та Еритреї започатковує новий етап у розвитку більш тісних політичних, економічних та соціальних зв’язків в інтересах народів обох держав, а також слугуватиме стимулом для подальшого забезпечення безпеки та стабільності у регіоні Африканського Рогу", - йдеться у повідомленні.

МЗС вітає підписання історичної Спільної декларації щодо миру та дружби між Ефіопією і Еритреєю, яка відкриває шлях до закінчення 20-річного конфлікту та нормалізації відносин між сусідніми державами.



Коментар #МЗС: https://t.co/cz3dXsgSAn pic.twitter.com/AQJRniaTdD — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 11, 2018

Нагадаємо, Ефіопія та Еритрея підписали декларацію про укладення миру. Також сторони заявили про готовність співпрацювати в ряді сфер, зокрема, в економічній і соціальній.

Зазначимо, конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув у 1998 році і тривав до 2000 року через територіальні суперечки. Тоді бойові дії забрали близько 80 тис. життів.

Разом з тим, мирний договір був підписаний сторонами в грудні 2000 року, однак Ефіопія відмовилася приймати остаточне рішення арбітражу, винесене через два роки з питання про розділення спірних територій.