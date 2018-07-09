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Интервью

Эфиопия и Эритрея договорились о завершении войны

НовостиПолитика    09.07.2018 - 19:23
Фото (twitter.com/fitsumaregaa)
Фото (twitter.com/fitsumaregaa)

Конфликт между странами вспыхнул в 1998 году

Эфиопия и Эритрея подписали декларацию о заключении мира. Декларация была подписана на встрече премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда и президента Эритреи Исайяса Афеверки в столице Эритреи, Асмэре, передает Reuters.

"Теперь мы можем представить себе будущее, где нет границ и высоких стен, разделяющих нас. Люди нашего региона объединены общей целью", - заявил глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега в Twitter.

Также стороны заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в частности, в экономической и социальной.

Как известно, конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Тогда боевые действия унесли около 80 тыс. жизней. Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года по вопросу о разделении спорных территорий.

Напомним, ранее в Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение спустя сутки после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста

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Теги публикации: Эфиопия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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