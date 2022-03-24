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МИД о принудительной депортации мариупольцев: Россия переходит на следующий уровень террора

Фото: спикер МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел прокомментировали насильственную эвакуацию жителей Мариуполя Донецкой области в Россию. В ведомстве считают, что РФ перешла к новому уровню террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Принудительно депортируя мариупольцев на свою территорию, Россия переходит на следующий уровень террора. 6 тысяч украинцев уже находятся в российских лагерях, где их могут использовать в качестве заложников. Гуманитарные колонны, которые бегут на неоккупированные части Украины, до сих пор обстреливаются. Этому варварству нужно положить конец", - отметил Николенко.

Напомним, в горсовете Мариуполя заявили, что оккупанты вывозят мирных жителей в Россию. Армия РФ уже незаконно депортировала 15 тысяч горожан.

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