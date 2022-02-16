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МИД о приговоре журналисту Есипенко: безосновательный и политически мотивированный

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Киев, Среда 16 февраля 2022 16:20
МИД о приговоре журналисту Есипенко: безосновательный и политически мотивированный Фото: журналист Владислав Есипенко (graty.me)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением "суда" Крыма приговорить к шести годам заключения журналиста "Радио Свободы" Владислава Еспипенко. В ведомстве заявили, что приговор является безосновательным и политически мотивированным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Такой приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также в очередной раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что решение "суда" должно быть отменено, а Владислав Есипенко, а также все незаконно удерживаемые РФ граждане Украины немедленно освобождены.

"Процедурные нарушения во время досудебного следствия, применение пыток с целью получения признания в якобы совершении так называемого преступления, игнорирование "судьями" предоставленных защитой свидетельств о непричастности обвиняемого к инкриминируемым действиям в ходе судебного процесса указывают на исключительно политическую мотивированность решения, - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований граждан Украины с использованием незаконных силовых методов, а также потребовать прекращения Россией нарушения норм международного права на оккупированных территориях Украины.

При этом в ведомстве заявляют о необходимости международных партнеров продолжить активное взаимодействие, в том числе в рамках Крымской платформы, в защиту Крым.

Напомним, сегодня "суд" в Крыму огласил приговор Есипенко, приговорив его к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

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