МЗС про вирок журналісту Єсипенку: безпідставний і політично мотивований

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з рішенням "суду" Криму засудити до шести років ув'язнення журналіста "Радіо Свободи" Владислава Єспіпенка. У відомстві заявили, що вирок є безпідставним і політично мотивованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Такий вирок є безпідставним і політично мотивованим, а також в черговий раз підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що рішення "суду" має бути скасовано, а Владислав Єсипенко, а також всі незаконно утримувані РФ громадяни України негайно звільнені.

"Процедурні порушення під час досудового слідства, застосування тортур з метою отримання визнання в нібито скоєнні так званого злочину, ігнорування "суддями" наданих захистом свідоцтв про непричетність обвинуваченого до інкримінованих дій в ході судового процесу вказують на виключно політичну вмотивованість рішення, - йдеться в повідомленні.

Крім того, МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити застосування Росією неправомірної практики судових переслідувань громадян України з використанням незаконних силових методів, а також вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права на окупованих територіях України.

При цьому у відомстві заявляють про необхідність міжнародних партнерів продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист Крим.