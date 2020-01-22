МИД предупредил украинцев о поездках в Испанию

В связи с ухудшением погодных условий на территории Испании в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков Министерство иностранных дел Украины выпустило рекомендации украинцам, которые находятся в Испании. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ведомства.

МИД Украины рекомендует отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

"По сообщению Генеральной дирекции дорожного движения МВД Испании по состоянию на 21 января 2020 г. в результате снежной бури "Глория" на более 200 автомобильных дорогах движение затруднено, при этом более 30 дорог перекрыто", - говорится в сообщении.

Государственное метеорологическое агентство Испании во вторник, 21 января, объявило красный уровень предупреждения на территории провинции Теруэль в связи с чрезмерными снежными осадками. При планировании путешествий украинцам рекомендуют проверять актуальную ситуацию и прогнозы погодных условий на территории Испании на сайте AEMET.

Актуальную информацию о ситуации на автомобильных дорогах на территории Испании можно отслеживать на сайте Генеральной дирекции дорожного движения Испании. Также информацию можно получить в службе Генеральной дирекции дорожного движения Испании по телефону 011, если звонить из Испании.

"Сейчас из-за погодных условий осложненной остается ситуация на дорогах в провинциях Теруэль (снежные осадки), Альбасете, Мурсия (снежные осадки), Барселона, Жирона и Таррагона (штормовое предупреждение), Валенсия, Кастельон и Аликанте (штормовое предупреждение и снежные осадки)", - говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на автомобильных дорогах Испании необходимо безотлагательно сообщать местные компетентные органы по единому номеру экстренной помощи 112.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует украинцам безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в Испании (+ 34 620 641 324), Генеральное консульство Украины в Барселоне (+ 34 629 382 936), Консульство Украины в Малаге (+ 34 636 548 017), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.