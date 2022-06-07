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МИД предупредил о растущем аппетите России и дал совет миру

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko_)
Автор: Валерия Полищук

Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в Украине из-за чего миллионы людей по всему миру столкнутся с еще большей нехваткой продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Twitter.

"Аппетит России растет. Теперь они хотят не только уничтожить украинцев, но и поставить мир на грань голода. Помощь Украине поможет этого избежать", - написал он.

Отметим, что 4 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате вспыхнули склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось вплоть до 6 июня.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия способствует приближению продовольственного кризиса, уничтожая комплексы для хранения украинского зерна.

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