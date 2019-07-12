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МИД предложит Зеленскому ответ на решение РФ по Конгрессу украинцев

Новости » Политика    12.07.2019 - 12:58
МИД предложит Зеленскому ответ на решение РФ по Конгрессу украинцев
Фото: Егор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Министерство подготовит президенту Украины варианты ответа

Международное сообщество должно осудить решение Генпрокуратуры Российской Федерации о признании "нежелательной" деятельности Всемирного конгресса украинцев и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление. Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал в Twitter.

Как отметил Божок, МИД предложит президенту Украины варианты, "как не оставить эти позорные действия Кремля без ответа".

МИД предложит Зеленскому ответ на решение РФ по Конгрессу украинцев

Заместитель главы МИД отметил, что решение Генпрокуратуры РФ "в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ".

"С одной стороны, искореняя на своей территории любые признаки украинской идентичности - язык, преследуя его носителей, с другой стороны - совершив вооруженную агрессию на территорию Украины, РФ - в очередной раз доказывает последовательность своих хищных намерений в планах перераспределения территорий", - добавил он.

Напомним, российская генпрокуратура признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" России.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с позицией генеральной прокуратуры России в отношении неправительственной организации Всемирный конгресс украинцев.

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